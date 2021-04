VVD Altena wil extra raadsvergadering over tegenvallers woningbouwplannen in Genderen en Woudrichem

ALTENA • De Altenase VVD-fractie heeft een verzoek ingediend voor een extra raadsvergadering over de woningbouwplannen Op ‘t Loev in Woudrichem en Genderen Zuid. Volgens de liberalen zijn er over beide projecten tegenvallers te melden. Zij vinden dat het college opheldering moet geven in een extra raad.

Volgens de VVD hebben in Genderen Zuid beide ontwikkelaars zich teruggetrokken. ‘Het plan loopt hierdoor vertraging op, terwijl het dorp al jaren snakt naar nieuwe woningen’.

Drastische vermindering

De plannen voor Op ‘t Loev zijn recent behandeld bij de Raad van State, waarbij duidelijk is geworden dat de provincie inzet op drastische vermindering van het aantal woningen. ‘Dit baart ons zorgen’, meldt VVD Altena. ‘Enerzijds omdat vanuit onze inwoners juist behoefte is aan meer woningen. Anderzijds omdat de woningen de kostendrager zijn van de verwijdering van de huidige, horizonvervuilende, bebouwing van het terrein.’.