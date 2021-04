Leerlingen OBS Sigmond tuinen in 1 april-grap en brengen toiletpapier mee naar school

WERKENDAM • Leerlingen en ouders van OBS Sigmond in Werkendam kregen woensdag het bericht dat er een leveringsprobleem met het toiletpapier was, omdat het vrachtschip met toiletpapier had vastgelegen in het Suezkanaal.

Aan de kinderen werd gevraagd een rol toiletpapier van thuis mee te nemen. Veel leerlingen gaven hieraan gehoor.

Donderdag aan het einde van de schooldag onthulde het Sigmond-team dat het een 1 april-grap was, waar de kinderen hard om konden lachen.