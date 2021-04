Leerzame 1 april-grap op Verschoorschool

SLEEUWIJK • Een gekke gewaarwording voor de kleuters van de Verchoorschool donderdagmorgen: juf Rianne zat op de tafel bovenop een emmer...

Het verhaal wilde dat er een vogeltje de klas in was gevlogen, die door de juf gevangen was met een emmer. De vogel was echter enigszins wild; reden voor de juf om op de emmer te gaan zitten, zodat de vogel niet kon ontsnappen. Om beurten namen de kinderen het van haar over.

Ondertussen werd de moeder van één van de leerlingen gebeld. Zij werkt bij de Dierenambulance en zou kunnen helpen.

Toen de emmer omhoog ging, bleek er een neppapegaai in te zitten: 1 april... Maar ondertussen hadden de kinderen wel geleerd hoe de Dierenambulance te werk gaat.