Hankse basisschool luidt paasweekeinde in met spelletjes

HANK • Om het lange paasweekend op een gezellige manier in te luiden, hebben leerlingen van basisschool De Wilgenhoek in Hank woensdagmiddag leuke paasactiviteiten gedaan.

Het was heerlijk weer, dus hebben de kinderen in de buitenlucht een eierrace gedaan, zijn ze naar de speeltuin geweest, is er een paasei-quiz gedaan en natuurlijk zijn er paaseitjes gezocht.