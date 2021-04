Datum van eerste coronaprik in Het Verlaat nog niet bekend

ALMKERK • Het is nog niet bekend wanneer mensen in Het Verlaat in Almkerk terecht kunnen voor hun coronavaccinatie.

Dat het vaccineren in ieder geval in de maand april start staat volgens een woordvoerder van de gemeente Altena ‘als een paal boven water’, maar over welke dag precies is nog niets te zeggen.

Levering

Dat heeft o.a. te maken met de levering van de vaccins, aldus de gemeentewoordvoerder.

Inmiddels is de GGD al wel gestart met het inrichten van Het Verlaat als priklocatie.