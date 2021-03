Ook Altena trekt aan de bel over ‘zwart scenario’ voor openbaar vervoer

ALTENA • Wethouder Hans Tanis onderschrijft de noodkreet van het provinciebestuur over de toekomst van het openbaar vervoer in Brabant. ‘Een terecht signaal.’

Volgens gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) is het openbaar vervoer in Brabant hard getroffen door de coronapandemie en de gevolgen zullen ‘tot zeker 2025’ merkbaar zijn.

In 2020 werd 70 procent minder reizigers vervoerd en Van der Maat vreest voor een ‘zwart scenario’ als het Rijk niet bijspringt. Voorlopig heeft Den Haag steun tot oktober dit jaar toegezegd.

Dienstregeling aangepast

“Die tegemoetkoming dekt 93 tot 95 procent van de kosten, waardoor de dienstregeling nu al is aangepast om het restant te compenseren. In 2021 gaat het in Zuidoost-Brabant, West-Brabant en Oost-Brabant om respectievelijk 8, 6 en 4 procent minder bussen”, aldus de provincie.

Verlenging van die steun is onzeker, zegt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Eén op de vijf ritten

“Vergis je niet, in het negatieve scenario gaat het in totaal om tientallen miljoenen euro’s tekort”, zegt Van der Maat. “Het is een verlies-verliesscenario voor alles en iedereen, waarin de dienstregeling met maar liefst 20 procent wordt verminderd. Laat even inzinken wat dat betekent: één op de vijf busritten vervalt.”

Ook Hans Tanis, wethouder in Altena, maakt zich zorgen.

Hij spreekt van een ‘oprecht zorgpunt’ en een ‘terecht signaal’ van Van der Maat.

Kromme Nol en Tol

“Voor Altena is de situatie niet anders”, zegt Tanis. “Met name als het gaat om de verbinding tussen de Kromme Nol en de Tol. Je ziet dat bijvoorbeeld scholieren vanwege de gevolgen van het coronavirus minder gebruik maken van het openbaar vervoer.”

De gemeente Altena is inmiddels in gesprek met de provincie om te kijken welke OV-verbindingen in stand kunnen worden gehouden en op welke manier. “Daarbij kun je denken aan geld om de buurtbussen te laten rijden of aan een aantal centrale plekken in Altena waar mensen kunnen opstappen”, legt Tanis uit.

Met aanvullend taxivervoer of met deelfietsen zouden reizigers dan bij zo’n centrale plek kunnen komen.

Hubs

Zogenoemde ‘hubs’ schelen tijd én geld, vervolgt de wethouder. “Want nu zijn er kernen waar per dag maximaal tien personen opstappen.”

Het idee van hubs is overigens niet nieuw. Altena praat hier al langer over en ook studenten van de Breda University of Applied Sciences deden hier in opdracht van de gemeente onderzoek naar. “De plannen worden nu alleen naar voren gehaald, want ik ben ervan overtuigd dat dit anders op den duur toch wel op tafel was gekomen.”

Tanis ziet de ontwikkelingen tegelijkertijd ook als een kans. “De gesprekken met de provincie zijn een ultieme poging om te kijken wat er wél kan, in plaats van dat er straks een decreet vanuit het provinciehuis komt.”

P10

Altena probeert ook een vuist te maken via de P10, een samenwerkingsverband van plattelandsgemeenten in Nederland.

“Omdat voor een uitgestrekte gemeente als Altena de problematiek weer heel anders is dan voor Oosterhout of Breda. We hopen dat we via deze weg extra geld kunnen krijgen voor het openbaar vervoer, al zal in de toekomst toch echt een gedeelte van de kosten ook door de gemeente betaald moeten worden.”

Of het Rijk na oktober nog met meer geld over de brug vindt Tanis lastig in te schatten. “Maar als ik zie hoe ruimhartig de coronaregelingen voor ondernemers zijn, zou dat voor het openbaar vervoer eigenlijk ook wel moeten gelden.”