Dussense Yanouk over eerste boek: ‘Het is leuk om over liefde te schrijven’

DUSSEN • Yanouk Klop had van haar eerste boek 80 exemplaren laten drukken, maar die zijn inmiddels allemaal uitverkocht. Lezers zijn erg enthousiast, vertelt de Dussense schrijfster.

Wie de titel ‘Darkside - Overleeft de liefde als je duistere kant naar boven komt?’ voor het eerst hoort, denkt misschien dat Yanouk Klop een donker plot heeft uitgedacht.

“Dat valt mee, hoor”, zegt Yanouk lachend. “Het gaat erover dat iedereen eigenlijk wel een verborgen duistere kant heeft of een geheim met zich meedraagt. En ‘darkside’ komt op een andere manier nog terug in het boek, maar daarvoor moet je het echt lezen.”

Liefde

De liefde is een ander thema in haar eerste young adult-boek, dat eerder deze maand is uitgegeven bij Boekscout.

“Liefde is belangrijk en het is een leuk onderwerp om over te schrijven. Ik zie het iedere dag om me heen, bijvoorbeeld bij mijn vriendinnen, en dat geeft me inspiratie voor het verhaal. Jongeren zijn veel met de liefde en verliefdheid bezig. Je wordt voor het eerst verliefd. Misschien wordt je hart wel een keer gebroken. Dit vind ik zelf erg interessant en het past ook bij de doelgroep van mijn boek. Die maakt dit zelf mee.”

Zelf behoort de Dussense met haar 18 jaar ook tot de lezers van young adult-boeken. Ze voltooide ‘Darkside’ vorig jaar, in haar examenjaar op het Altena College in Sleeuwijk. Daar werd ze door haar docent Nederlands Rosemarie Vinkesteijn aangemoedigd om het verhaal uit te brengen, vertelt Yanouk.

Carry Slee

“Ik had het verhaal klaar en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik ermee aan moest. Ik liet het aan mevrouw Vinkesteijn lezen en die vond dat mijn stijl wel iets weg heeft van Carry Slee. Ze vond het verhaal spannend en heel erg gericht op jongeren.”

Dat is natuurlijk een mooi compliment. Andere voorbeelden voor Yanouk zijn schrijfsters Margje Woodrow en Cis Meijer. Ook zij spreken met hun boeken veel jongeren aan.

Van hun verhalen leerde Yanouk om korte hoofdstukken te schrijven met telkens een cliffhanger. “Jongeren zijn best wel snel afgeleid. Zo hou je ze als schrijver betrokken bij het verhaal.”

Zelf leest Yanouk ‘eigenlijk alles’. Het schrijven zat er ook al op jonge leeftijd in. Op de basisschool schreef ze samen met vriendinnen verhalen.

Onwerkelijk

“Alleen wisten we dan nooit zo goed hoe we die verhalen moeste afschrijven. We hadden altijd zoveel ideeën dat het op het einde vaak te onwerkelijk werd”, lacht ze.

Tegenwoordig volgt Yanouk de mbo-opleiding Mediaredactie. “Ik wil graag als redacteur voor een uitgeverij aan de slag.” Wil ze dan geen boekenschrijfster worden? “Dat lijkt me echt geweldig, maar of dat gaat lukken is natuurlijk altijd maar de vraag.”

Vervolg

Ondertussen werkt ze aan een vervolg op ‘Darkside’. De eerste druk van haar schrijversdebuut - 80 exemplaren - is inmiddels uitverkocht. “Lezers zijn heel erg enthousiast over het verhaal”, klinkt het niet zonder trots.

Het boek van Yanouk Klopt telt 264 pagina’s en is voor 21,99 euro te bestellen bij Boekscout. Wie graag op de hoogte wil blijven van het werk van Yanouk kan haar volgen op Instagram: @yanoukklop.

www.boekscout.nl