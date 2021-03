Dirk Verbeek uit Veen haalde 70.000 euro op voor nieuwe seniorenbus

VEEN • Het leek een onmogelijke opgave: zeventig mille ophalen voor een nieuwe seniorenbus. Maar als de volhardende Dirk Verbeek (58) uit Veen zijn schouders eronder zet, is succes verzekerd.

“Ja, alle credits naar Dirk”, zegt de ook bij het interview aanwezige Wim de Rooy, de Waalwijker die voor de aankoop van de bus nogal eens optrok met Verbeek.

Aan vervanging toe

Het is nog 2019 als vastgesteld wordt dat de oude bus van de nu zeven jaar bestaande Seniorenvereniging Wijk en Aalburg hoognodig aan vervanging toe is. Een tweedehands bus bleek geen optie: afgeragd en met teveel kilometers op de teller.

De blik moest richting een nieuw exemplaar. “Maar waar halen we de financiële middelen vandaan?”, was gelijk de hamvraag. En het bedrag voor de aanschaf was groot. 107.000 euro moest er op tafel komen. Na terugstorting van de bpm en btw restte een gat van zeventig mille.

Het bestuur van de seniorenvereniging liet de raderen draaien. “Daar bijt ik me in vast”, zei voorzitter Dirk Verbeek en hij ging op pad.

Zichtbare en onzichtbare sponsors

Hij zocht en vond zichtbare en onzichtbare sponsors, zowel particulier als zakelijk. Zichtbare via een reclameblok op de bus en onzichtbare via een geldelijke bijdrage.

“Ik ben er ruim drie maanden mee bezig geweest. Bijna alle bedrijven vanaf Nieuwendijk tot Heusden bezocht. Soms moest ik wel vijf keer terug voor ik iemand over de streep kon trekken.”

Voor de seniorenbus afgeleverd kon worden moesten er vele hobbels worden genomen. Zo duurde het bijvoorbeeld twintig weken, voordat de belastingdienst een benodigd papiertje afgaf. Met de hulp van busverkoper Henk Baan uit Rijssen en busombouwer Tribus werd de klus uiteindelijk geklaard.

De achtpersoons Mercedes Benz met ruimte voor rolstoelgebruikers is sinds juni 2020 in bedrijf. Ook bewoners van onder andere SOVAK Wilgenveld, BonneVie en Singel Prisma worden ermee vervoerd.

Nog geen feestelijke overdracht

Door corona heeft een feestelijke overdracht nog niet plaatsgevonden. Het is de bedoeling dat, zodra het tij weer ‘normaal’ is, dit alsnog gaat gebeuren. “We willen het met een officiële overhandiging van de sleutels doen, waarbij we ook de sponsors betrekken”, zegt Verbeek.

De bus wordt dus al wel ingezet, maar vanwege de pandemie nog maar mondjesmaat. Zodra alles weer ‘normaal’ is, zal de kilometerstand aanzwellen. Een extra chauffeur is welkom. Wie interesse heeft kan contact opnemen met Dirk Verbeek. “Ook nieuwe leden zijn van harte welkom”, zegt hij.

Lid zijn van Seniorenvereniging Wijk en Aalburg betekent dat er ook deelgenomen kan worden aan allerlei activiteiten, zoals een achtdaagse vakantie, dagtochten, bingoavonden en andere gezellige bijeenkomsten. Voor inlichtingen: 06-41415722.