‘Plukkers’ welkom op Landgoed Kraaiveld: ‘We hebben hier alles in overvloed’

WOUDRICHEM • Zelf je groenten en fruit oogsten, vers van het land. Bij Landgoed Kraaiveld kan het.

‘Plukkers’ die tijdens het oogsten van hun eigen biologische groenten en fruit een praatje maken met deelnemers aan de dagbesteding van zorgaanbieder ‘s Heeren Loo op Landgoed Kraaiveld.

Nelleke Visser, persoonlijk begeleider en coördinator dagbesteding bij de woon-werkboerderij van ‘s Heeren Loo, kan erg vrolijk worden van dit beeld.

Complimenten

“Het is echt heel leuk. De deelnemers krijgen vaak complimenten voor hun werk. Dat geeft voldoening en zorgt ervoor dat ze zich gewaardeerd voelen.”

De plukkers zijn in dit geval de mensen die sinds vorig jaar een plukabonnement hebben om op de Akkers van Altena - ‘een hele grote moestuin’ rondom Landgoed Kraaiveld - het hele jaar door te komen oogsten.

De deelnemers aan de dagbesteding zijn jongvolwassenen die vanwege een beperking of gedragsproblemen begeleiding nodig hebben. Op Landgoed Kraaiveld voeren ze onder leiding van tuinman Leo van der Vlugt alle werkzaamheden uit om ervoor te zorgen dat alle groenten en fruit goed kunnen groeien.

24 uur per dag

Als het moment daar is om te oogsten kunnen plukkers in principe 24 uur per dag zeven dagen per week terecht.

“We hebben hier alles in overvloed. Mensen hoeven niet bang te zijn dat ze mis grijpen”, vertelt Nelleke. “We verbouwen o.a. aardappels, aardbeien, frambozen, pastinaak, erwten, knoflook. Je kan hier terecht voor al je groenten en fruit.”

Een plukabonnement kost 150 euro per persoon per jaar. Een gezinsabonnement kost 350 euro.

Goedkoper dan de supermarkt

“Daarvoor kun je dus per week voor 4,50 euro aan biologische groenten en fruit komen plukken. Dat is niet alleen gezonder, maar ook goedkoper dan in de supermarkt.” Er zijn nu zo’n 50 mensen met een abonnement, maar als het aan ‘s Heeren Loo ligt kunnen dat er gemakkelijk 90 worden.

De Akkers van Altena is niet de enige vorm van dagbesteding op Landgoed Kraaiveld. Vlak voor de eerste lockdown vorig jaar werd de boerderijwinkel geopend, waar, naast de producten van het land, ook streekproducten worden verkocht.

Melkkoeien

Daarnaast werkt ‘s Heeren Loo samen met de gebroeders Groenenberg, eigenaars van het landgoed, die ook 75 melkkoeien hebben. Deelnemers aan de dagbesteding maken daar o.a. de melkrobots en de stallen schoon.

“Van de melk van de koeien maken we zuivelproducten die we weer verkopen in de winkel. Een mooie samenwerking, dus.”

Dan is er nog Altena Bier, waarvoor Landgoed Kraaiveld hop verbouwt en flesjes etiketteert, de dierenweide en - als de coronamaatregelen het weer toelaten - het terras.

“We doen hier echt alles zelf, samen met de deelnemers aan de dagbesteding. Die zijn dan ook heel enthousiast. Je ziet ze hier gewoon groeien”, zegt Nelleke.

De boerderijwinkel is te volgen op Facebook onder ‘boerderijwinkelkraaiveld’ en op Instagram onder ‘boerderijwinkelkraaiveldshl’.

www.sheerenloo.nl