COC maakt zich zorgen over veiligheid LHBTI+’ers bij Gomarus in Gorinchem

GORINCHEM •COC Rotterdam is geschrokken van de berichtgeving in NRC over de wijze waarop wordt omgegaan met leerlingen die een weg zoeken in hun anders zijn. Zij willen graag een gesprek aangaan met scholengemeenschap Gomarus, maar er is nog geen contact geweest.

De werkgroep regio Gorinchem van COC Rotterdam maakt zich ernstig zorgen over de positie van LHBTI+ leerlingen van de scholengemeenschap Gomarus. “In het NRC van 28 maart stond een uitgebreid artikel over het onveilige klimaat op deze streng christelijke school. We weten dat LHBTI+’ers daar niet met open armen worden ontvangen. Maar de benoemde situaties maakt dat wij ons nog meer zorgen maken over de onveiligheid van de scholieren.” laat Arjan Beune, voorzitter COC Rotterdam weten.”

Vanuit de werkgroep Regio Gorinchem is er eerder dit jaar al contact gelegd met de school. “We wachten nog steeds om teruggebeld te worden. Wij hopen dat dit artikel een aanleiding is om alsnog het gesprek aan te gaan. Het gaat over de vrijheid en veiligheid van kinderen”, aldus Maarten Venhovens, namens werkgroep Regio Gorinchem.

“De schoolkinderen moeten weten dat ze bij COC werkgroep Gorinchem veilig om advies of hulp kunnen vragen. Wij hebben in ons team een theoloog zitten die vanuit zijn vakgebied hulp kan bieden aan kinderen die hulpvragen hebben rondom hun geloof en worstelen met hun geaardheid of genderidentiteit.”

De COC Rotterdam afdeling Gorinchem is te vinden op de Gasthuisstraat 34 in Gorinchem. Elke woensdag, vrijdag en zaterdag van 10:00 tot 16:00 is het geopend of op afspraak. Ook kunnen mensen met vragen in contact komen via de Facebook pagina, te mailen naar maarten@cocrotterdam.nl of bellen met 020-6236565.