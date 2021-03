Oma drijfveer voor Rijswijkse Mika Bouman bij deelname aan Alzheimer Challenge

RIJSWIJK • Mountainbiker Mika Bouman (17) gaat in april vier keer 280 kilometer fietsen om op deze manier zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoeksprojecten van Alzheimercentrum Amsterdam.

De oma van Mika is in januari overleden aan Alzheimer.

Door zijn deelname aan de Alzheimer Challenge wil de Rijswijker graag zijn steentje bijdragen, laat hij weten. “Ik fiets voor een wereld zonder Alzheimer, zodat deze ziekte in de toekomst behandeld kan worden”, schrijft hij op zijn actiepagina van de Alzheimer Challenge.

Mensen kunnen Mika daar sponsoren.

Eén meter per patiënt

De Alzheimer Challenge daagt fietsers uit om in de maand april 280 kilometer te fietsen, één meter per patiënt in Nederland. Samen halen ze geld op voor wetenschappelijk onderzoek.

In Nederland lijden op dit moment 280.000 mensen aan dementie, in 70 procent van de gevallen veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer. In 2040 zal dit aantal gestegen zijn tot 500.000 patiënten.

Alzheimercentrum Amsterdam

Met een donatie ondersteunen mensen de onderzoeksprojecten van Alzheimercentrum Amsterdam, wereldwijd één van de meest vooraanstaande onderzoeksinstituten naar de ziekte van Alzheimer. De onderzoekers richten zich in het bijzonder op dementie op jonge leeftijd.

https://actie.alzheimerchallenge.nl/actie/mika-bouman