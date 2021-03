Fietsen voor mijn Eten in Altena heeft meer dan 1000 leden

ALTENA • De Facebookgroep Fietsen voor mijn Eten - Altena is inmiddels de grens van 1000 leden gepasseerd.

Boodschappen doen langs de weg, rechtstreeks bij de boer, kweker, slager en bakker en dan het liefst op de fiets.

Eind januari startte Jacoline Peek-Hamoen in Altena de Facebookgroep Fietsen voor mijn Eten - Altena, waar inwoners en recreanten kunnen delen waar je lekkere streekproducten kan kopen. Ook kunnen de fietsroutes ernaar toe, recepten en de ‘buit’ gedeeld worden.

Veel nieuwe gezichten

Boerderijwinkels in Altena zien ineens veel nieuwe gezichten in de winkel. Mensen maken een uitje van een bezoek, steunen #kooplokaal en fietsen (of rijden) graag wat om voor deze streekproducten.

Aanbieders presenteren hun bedrijf en assortiment. Dat kan ook via de website www.fietsenvoormijneten.nl/tip. Daarmee kunnen ze op de regionale kaart van Altena te komen.