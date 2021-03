Overlast in Biesbosch aangepakt, carmeeting bij Vissershang beëindigd

HANK • Samen Sterk in Brabant (SSIB), Staatsbosbeheer en de politie hebben afgelopen weekend tijdelijk de parkeerplaats bij de natuurpoort Vissershang in Hank afgesloten vanwege een carmeeting.

Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn is de Biesbosch een enorme trekpleister voor veel bezoekers. Dit weekend leidde dat tot het tijdelijk afsluiten van de parkeerplaats bij Vissershang in verband met een carmeeting.

Tijdens een reguliere surveillance stuitte een BOA van Staatsbosbeheer op een grote groep bijzondere auto’s op en rondom de parkeerplaats Vissershang. Veel van de auto’s waren uitgerust met sportieve uitlaten, die de stilte in het gebied ernstig verstoorden.

Veel onrust

“Dit kan tijdens het broedseizoen zorgen voor veel onrust in de natuur en aan andere recreanten die van de natuur komen genieten”, laat de Omgevingsdienst Brabant Noord weten.

Ook de BOA’s van SSIB waren snel ter plaatse. De parkeerplaats is daarop afgezet en de politie heeft alle kentekens genoteerd. De auto’s hebben één voor één rustig het terrein verlaten. De eigenaren van de auto’s hebben ter plaatse van de politie een waarschuwing gehad.

Broedseizoen

Het broedseizoen begint op 15 maart 2021 en eindigt op 15 juli 2021.

In de Biesbosch is de broedrust al hard nodig vanaf januari tot in augustus vanwege een aantal bijzondere vogelsoorten zoals de zeearend, grote zilverreiger en de visarend. In deze periode is het verboden om opzettelijk vogels, hun eieren en hun nesten te verstoren of te vernielen.

Daarnaast is het gebied in Hank een officieel stiltegebied. Rustig recreëren, zoals wandelen en fietsen is uiteraard toegestaan. De rust en stilte in een stiltegebied mogen daarbij niet verstoord worden.

Niet toegestaan

“Het gebruik van apparaten of voertuigen die lawaai kunnen produceren, is daarom niet toegestaan. Tegen deze en andere geluid producerende activiteiten wordt opgetreden”, aldus de omgevingsdienst.