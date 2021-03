Sloop boerderij brengt nieuw onderkomen PSV De Nieuwe Roef stap dichterbij

SLEEUWIJK • Wethouder Shah Sheikkariem heeft het startsein voor de sloop van de leegstaande boerderij aan de Roef in Sleeuwijk gegeven.

Hiermee wordt plaats gemaakt voor de nieuwe locatie van paardensportvereniging De Nieuwe Roef.

De gemeente Altena levert het terrein bouwrijp op voor de paardensportvereniging.

Tien stallen

Op het terrein blijft de grote schuur staan. Hierin komen na opknappen de kantine en opslag van materialen. Tegen de schuur aan worden tien stallen gebouwd. Achter op het terrein komt de weidegrond voor de paarden.

“We zijn al even bezig met de voorbereidingen”, zegt Sheikkariem.

Iets moois neerzetten

“Zo hebben we nestmogelijkheden voor vogels gemaakt en is er archeologisch onderzoek gedaan. Nu komen we in de volgende fase. Na de sloop en het bouwrijp maken van het terrein gaan we samen met PSV De Roef aan de slag om iets moois neer te zetten.”

Marjolein van Berchum, bestuurslid van PSV De Roef zegt: “Als vereniging gaan we veel zelf aanpakken. We hebben veel helpende handen en handige leden en we hebben er dan ook alle vertrouwen in.”

Atletiekbaan

De huidige locatie van de paardensportvereniging achter het Altena College komt vrij na de verhuizing. Hier komt een atletiekbaan. Deze bereidt de gemeente voor samen met atletiekvereniging Altena Road Runners en het Altena College.

De bouw van de atletiekbaan kan dan begin 2022 starten.