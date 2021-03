Relatief weinig coronabesmettingen op basisscholen in Altena: ‘Geen groot drama’

ALTENA • Het onderwijs op de basisscholen in Altena draait ondanks het stijgend aantal coronabesmettingen onder jonge kinderen vrijwel zonder grote problemen door.

Scholenvereniging De Stroming en Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena (SOOLvA) hebben sinds begin februari nog geen van de in totaal bijna twintig scholen volledig hoeven te sluiten.

Twee of drie klassen

Wel gingen enkele klassen vanwege een besmette leerling in quarantaine, maar van de openbare basisscholen in Altena waren dat bij elkaar slechts ‘twee of drie’ klassen, zegt Cindy Middeljans namens SOOLvA. “Daarmee mogen we in onze handen knijpen.”

Ook binnen De Stroming gaat het om een paar klassen, vertelt bestuurder Ton Lenting.

Testbus

Maandag en dinsdag zaten de kleuters van Het Fundament bijvoorbeeld noodgedwongen thuis. Eerder ging een klas van ’t Kompas in quarantaine, waarna een speciale testbus van de GGD naar Werkendam kwam om de rest van de school te testen.

“Dat zorgt wel voor een hoop geregel”, zegt Lenting. “Maar gelukkig was iedereen verder negatief. Het is geen groot drama op onze scholen.”

Leerkrachten

Ook onder leerkrachten is het aantal besmettingen beperkt. Wel vinden zij het lastig om les te geven in het klaslokaal en tegelijkertijd via internet het thuisonderwijs te verzorgen aan de leerlingen die met klachten thuis zitten, merken zowel Lenting als Middeljans op.

Dat zijn er deze weken per klas toch al gauw zes of zeven ‘met hele milde klachten’, zegt Middeljans.

Testbereidheid hoog

Dát het aantal coronabesmettingen laag is komt volgens Middeljans doordat ouders zich goed aan de coronamaatregelen houden. “Bovendien is de testbereidheid hoog, zodat de kinderen snel weer naar school kunnen.”

Lenting noemt de testbereidheid binnen De Stroming ‘wisselend’, maar hij ziet ook dat schooldirecteuren daar ‘op een goede manier een positieve invloed’ op kunnen uitoefenen.

Hij ziet dat scholen steeds vaker het gesprek aan moeten met ouders over of hun kind wel of niet naar school kan komen, als het coronaverschijnselen vertoont.

Belang van de hele school

“Dan hoor je: ‘Mijn kind is niet ziek’, maar de richtlijnen zijn duidelijk. Wij kijken niet naar het belang van één kind, maar naar het belang van de hele school.”

Aan de andere kant begrijpt Lenting ouders ook wel weer. Niet iedereen is in de gelegenheid om vanwege een ziek kind het werk zomaar aan de kant te schuiven. “Ik hoop dan ook dat er snel versoepelingen komen. Die zullen vooral samenhangen met het verloop van de vaccinatiecampagne.”

Fingers crossed

Middeljans schrok wel even toen demissionair minister Arie Slob dinsdag sprak van ‘fingers crossed’ voor wat betreft het open blijven van de scholen.

“Want meestal is dat een voorteken dat er iets bedacht wordt. Maar ik mag toch hopen dat de scholen niet opnieuw dicht moeten. Ik hoop dat het vaccineren op stoom komt.”

Zo somber als Slob ziet Lenting het voor Altena in ieder geval niet in. “De opmerking van de minister gaat vooral over de grote steden.”