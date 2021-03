Gemotiveerd bestuur voor Ondernemershuis Altena

ALTENA • De oprichting van het kernbestuur voor de federatie Ondernemershuis Altena is een feit.

Voorzitter Ciel Vos en vicevoorzitter Sander Paans hebben deze woensdag in bijzijn van Petra ter Braak van De Rivieren Notarissen in Dussen de oprichtingsakte getekend.

Het kernbestuur wordt sinds de oprichting gevormd door Ciel Vos (voorzitter), Sander Paans (vicevoorzitter), Hans Waaijenberg (penningmeester), Ad de Graaf (bestuurslid) en Peter Vos (secretaris). De ambitie is om dit bestuur in de komende maanden uit te breiden met nog twee ondernemende leden, die het bedrijfsleven kunnen vertegenwoordigen.

Met deze start kan vanuit het bestuur een ondernemende visie worden neergezet voor de regio als centrale vertegenwoordiging van de bestaande ondernemersverenigingen in Altena.

Belangrijke vervolgstap

De start is een belangrijke vervolgstap voor het Ondernemershuis Altena. Het federatiemodel bestond al ruim een jaar, als resultaat van uitvoerige gesprekken met bestaande verenigingen, het regionale bedrijfsleven en de gemeente Altena.

Voorzitter Ciel Vos is realistisch.

“De noodzaak om door samenwerking een sterkere economie te krijgen leeft al langer dan 25 jaar. Een aantal initiatieven is door verschillende oorzaken niet uitgegroeid tot wat voor ondernemers van structurele meerwaarde was. Anno 2021 is zowel Altena als de wereld zó veranderd, dat belangrijke thema’s alleen maar door samenwerking succesvol uitgevoerd kunnen worden. Dit ondernemershuis biedt het bedrijfsleven in Altena de kans om deze prachtige regio centraal in het land ook in de toekomst succesvol te laten zijn.”

Ondernemershuis Altena is ontstaan uit het streven om de economie van Altena te laten bloeien. Samenwerking tussen ondernemers onderling én tussen ondernemers en de overheid is de kern van het huis.

Digitaal platform

Het ondernemershuis is al zichtbaar als digitaal platform, waar ondernemers, organisaties en overheid samenkomen, elkaar ondersteunen en van dienst kunnen zijn.

Op thema kunnen bedrijven via de verenigingen input leveren op belangrijke onderwerpen als bereikbaarheid, duurzame ontwikkelingen, startersbegeleiding, arbeidsmarkt en promotie van het merk Altena.

De ondernemersverenigingen van Altena zijn eigenaar van het platform, en de gemeente Altena ondersteunt, faciliteert en cocreëert het proces.

Bijzondere samenwerking

Een bijzondere samenwerking, die leidt tot een stevig en solide online platform voor ondernemend Altena. Het doel is dat het ondernemershuis dé regionale gesprekspartner wordt vanuit de ondernemers naar overheid en onderwijs.

Uiteraard met een groeiend draagvlak vanuit het bedrijfsleven in Altena. Door on- en offline samen te werken aan verschillende thema’s, ontstaan voor de ondernemers in de gemeente Altena meer slagkracht, kennisdeling en business.

www.ondernemershuisaltena.nl