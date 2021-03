Dussense Yanouk Klop (18) brengt boek uit

DUSSEN • Het nieuwe boek ‘Darkside - Overleeft de liefde als je duistere kant naar boven komt?’ van de Dussense Yanouk Klop is vrijdag verschenen.

Dit young adult-boek wordt uitgegeven door Uitgeverij Boekscout. Al sinds Yanouk heeft leren schrijven was ze bezig met het schrijven van verhaaltjes. Meestal gingen ze over paarden, want deze dieren zijn naast schrijven haar grootste hobby.

De ideeën waren er altijd al, maar de ervaring ontbrak om er een goed lopend verhaal van te maken. Op het voortgezet onderwijs begon ze steeds meer te lezen.

Goed verhaal

Hierdoor leerde ze hoe een goed verhaal in elkaar steekt en heeft ze het schrijven weer opgepakt.

Ondanks dat haar liefde voor paarden is gebleven zijn ze in haar verhalen naar de achtergrond verdwenen. Ook werden haar verhalen al veel serieuzer en ze liet het lezen aan haar docente Nederlands, die meteen enthousiast was.

Droom

Hierdoor begon ze na te denken om het verhaal uit te geven. Dit was altijd al haar droom. Op haar achttiende verscheen dit debuut.

Het boek van Yanouk Klopt telt 264 pagina’s en is voor 21,99 euro te bestellen bij Boekscout.

www.boekscout.nl