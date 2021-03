Ook lentekriebels op Sigmondschool Werkendam

WERKENDAM • Ook op de Sigmondschool in Werkendam was het Week van de Lentekriebels, met o.a. aandacht voor zelfbeeld, weerbaarheid en seksuele vorming en diversiteit.

In de onderbouw is er aandacht besteed aan hoe de rolverdeling thuis is: wie kookt er, in wat voor soort gezin woon je. Maar ook hebben kinderen besproken wanneer je iemand lief vindt of hoe je merkt dat je iemand lief vindt of hoe je laat merken dat je iets juist niet fijn vindt.

In de middenbouw hebben kinderen het gehad over verliefdheid en verschillende soorten relaties en de bovenbouw heeft gesproken over de zwangerschap en veiligheid.

Vragenuur met GGD

De school organiseert ook een vragenuur in samenwerking met de GGD. Hier kunnen ouders en verzorgers hun vragen met betrekking tot de opvoeding in seksualiteit stellen.