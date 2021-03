Postcommandanten uit Woudrichem en Giessen: ‘Wie een keer meeloopt is verkocht’

WOUDRICHEM/GIESSEN • De brandweer in Giessen en Woudrichem zoekt nieuwe vrijwilligers. ‘Het is écht een leuke hobby.’

Zelf weten John Kros en Anton Bouman nog goed hoe ze zo’n 30 jaar geleden bij de vrijwillige brandweer kwamen.

Kros werd hoogstpersoonlijk gevraagd door Cornelis Struik, toen brandweercommandant van de voormalige gemeente Woudrichem.

“Ik werd door hem benaderd om eens te komen kijken om te zien of ik het vak leuk zou vinden. Ik was meteen verkocht. Ik hou van techniek en van oplossingen bedenken. Dat vond ik terug bij de brandweer.”

Bouman was net in Giessen komen wonen en raakte op een verjaardag aan de praat over het brandweerwerk. “Ik werkte toen bij een metaalbedrijf in de buurt van de post en het leek me leuk om iets anders te doen, naast mijn dagelijkse werkzaamheden.”

Tegenwoordig is het tweetal nog steeds brandweervrijwilliger en is Kros postcommandant in Woudrichem. Bouman is dat in Giessen en sinds 2002 ook voltijds in dienst van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Campagne voor meer vrijwilligers

Die is vorige week een campagne gestart om meer brandweervrijwilligers - ‘parttime hero’s’ - te werven, met name voor de posten in Woudrichem en Giessen.

Kros kan wel zes of zeven nieuwe aanmeldingen gebruiken, Bouman hoopt op vier verse krachten voor zijn team.

Ze beseffen dat de brandweer moet concurreren met andere vrijetijdsbestedingen.

“Vroeger kwam je bij de brandweer en bleef je daar je hele leven lang”, vertelt Bouman. “Mensen waren toen ook veel meer aan huis gebonden en er was simpelweg minder te doen dan tegenwoordig. Alles is flexibeler geworden.”

Met een opleiding in de eerste twee jaar en de wekelijkse oefenavonden lijkt het werk van een brandweervrijwilliger inderdaad best veel tijd in beslag te nemen, maar Kros nuanceert dat beeld.

Goed te combineren met een baan

“Het is goed te combineren met een baan. Woudrichem heeft ongeveer 50 uitrukken op jaarbasis en in driekwart van de gevallen zijn we binnen een uur weer terug. De gezellige dingen kosten meer tijd”, zegt hij lachend.

Want werken bij de brandweer betekent ook dat je deel uitmaakt van een hecht team. “We delen lief en leed en we presteren ongekende dingen met elkaar.”

Bouman benadrukt dat de brandweer de afgelopen decennia echt wel veranderd is. “Het is serieus werk, als ik zie wat die jongens en dames ervoor moeten doen. Het is ook heel dankbaar werk. Mensen zien je liever niet komen, maar als je nodig bent zien ze je graag. Het geeft voldoening, als je een klus als team hebt kunnen klaren.”

De campagne werpt in Giessen al haar vruchten af, Bouman kreeg al vijf aanmeldingen binnen.

Leuke hobby

In Woudrichem zijn geïnteresseerden welkom om coronaproof een keer te komen kijken. “Dat kost je niks”, zegt Kros En ik weet zeker: wie een keer meeloopt is verkocht. Het is écht een leuke hobby.”

Op dinsdag 13 en woensdag 14 april om 19:30 uur is er een digitale informatieavond. Aanmelden kan via parttimehero@brandweermwb.nl of via de website.

www.brandweer.nl/parttimehero

Campagne