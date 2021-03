Derde online concert vanuit Jacoba Cultuurhuis

WOUDRICHEM • Vanuit het Jacoba Cultuurhuis in Woudrichem wordt zaterdag 27 maart het laatste concert in een serie van drie online uitgezonden.

Aleida Groeneveld (violiste) en Martin Kaptein (pianist) hebben een verrassend concert opgenomen met werken van Mozart, Franck en Svendsen. Ook speelt Martin een prachtig en virtuoos werk van Debussy.

Aleida doet dit jaar eindexamen aan het conservatorium in Zwollen. Ze speelt in verschillende ensembles en is een enthousiaste viooldocente.

Martin is na het behalen van zijn bachelor examen in Zwolle gaan studeren aan de masteropleiding van het conservatorium in Tilburg. Martin was finalist van het prestigieuze Grachtenfestivalconcours in Amsterdam en winnaar van het St. Ceacilia pianoconcours in Porto, Portugal. Dit heeft hem de mogelijkheid gegeven om regelmatig op te treden in het binnen-en buitenland.

Gratis

De concerten zijn gratis, maar tijdens de uitzending bestaat de mogelijkheid om dit initiatief en de musici te ondersteunen door een donatie.

Het concert is zaterdag, net als de tweede voorgaande concerten, te beluisteren via onderstaande link.

www.jacobacultuurhuis.nl/onlineconcerten