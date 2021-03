Almkerks gezin op wereldreis: ‘Lockdown heeft ons de ogen geopend’

almkerk • Eefke Essers stopt als verloskundige en trekt met haar gezin in een omgebouwde brandweerwagen de wijde wereld in.

Eefke Essers en haar man Pascal zijn altijd al reislustige types geweest. “Onze oudste komt uit Antarctica en onze jongste uit Japan”, zegt ze wel eens gekscherend over haar dochters Nienke (3) en Karlijn (1,5).

Maart vorig jaar zag het Almkerkse gezin door de pandemie een reis naar Costa Rica in het water vallen. “En daar baalden we enorm van”, vertelt Eefke, die als verloskundige bij verloskundigenpraktijk Tussen de Rivieren werkt.

Best taai

“We waren zó toe aan die reis. Onze kinderen zijn al niet van die slaapwondertjes en gecombineerd met mijn onregelmatige werktijden is dat dan best taai. Dat heeft echt effect op mezelf en op het gezin gehad.”

Toen kwam de lockdown en zaten Eefke, Pascal, Nienke en Karlijn net als de rest van Nederland samen thuis.

“En dat was héérlijk. Pascal en ik hebben altijd tegen elkaar gezegd dat we graag voor onbepaalde tijd op wereldreis zouden willen gaan, maar werden daarin geremd door ons leuke werk en ook de daarmee financiële zekerheid. Deze plannen werden dus uitgesteld tot na ons pensioen. De intense tijd samen in april deed ons gezin erg goed en liet ons inzien dat misschien juist nú de tijd is om te gaan. Onze kinderen zijn nog klein en niet leerplichtig en je weet maar nooit hoe het leven er tegen je pensioen voor staat. En de verloskunde? Die komt over een paar jaar wel weer. De lockdown heeft ons hierin echt de ogen geopend.”

Zes maanden op reis

In juni hakten Eefke en Pascal de knoop door om vanaf mei voor in ieder geval zes maanden op reis te gaan. Ze zijn gegrepen door het camperleven en dus gingen ze op zoek naar een voertuig dat als onderkomen kan dienen.

Ze kwamen na wat research uit bij een voormalige brandweerwagen uit 1986. Met 7,5 meter erg ruim en, niet onbelangrijk, mét vierwielaandrijving.

“We gaan namelijk graag weg van de gebaande paden. Dat betekent wel dat ik mijn vrachtwagenrijbewijs heb moeten halen. Pascal is gelukkig weer begonnen met lessen, want dat heeft vanwege corona ook even stil gelegen.”

De camper is van alle gemakken en handigheidjes voorzien, vertelt Eefke vanuit het voertuig waar ze vanaf april vanwege de verkoop van het huis in Almkerk daadwerkelijk in gaat wonen. “We kunnen echt wel een week of twee wegblijven van de bewoonde wereld.”

Scandinavië

Noord-Amerika was dan ook een mooie bestemming geweest, maar dat gaat door de pandemie dus niet door. Het reisdoel is nu Scandinavië en via de Baltische staten wil het gezin doorreizen naar de Balkan.

“Afhankelijk van corona stellen we waar nodig de plannen bij. We zien wel hoe het loopt. Doordat we erg zelfredzaam zijn en dus niet afhankelijk zijn van campings en restaurants, zullen we niet snel ergens stranden.”

Bijzonder

Deze maand vertrekt Eefke na tien jaar bij Tussen de Rivieren. Ze gaat het werk en haar collega’s ontzettend missen. “Ik vind het een voorrecht om getuige te zijn van zo’n bijzondere gebeurtenis als een geboorte, vrouwen bij te staan in het proces naar moederschap en zo gezinnen te zien ontstaan. Daar kijk ik met een heel goed gevoel op terug.”

Ze moet lachen, omdat volgens haar collega Sanne van Ameijden zeker zeven meisjes de afgelopen jaren de naam Eefke hebben gekregen. “En bij twee hiervan was ik bij de geboorte. Maar er zijn nog meer meisjes geboren met de naam Sanne of Roos”, klinkt het lachend.

Terug in de verloskunde

Met Roos bedoelt Eefke een andere collega, Roos van Berchum. “Wie weet vervang ik te zijner tijd Roos weer, als het haar pensioentijd is. Als onze levensfase het toe laat, keer ik graag weer terug in de verloskunde.”

De praktijk bestond tot nu toe uit Roos, Sanne, Eefke en de vaste waarneemster Martine in ‘t Veld. Nu Eefke weg gaat, wordt Michelle Rijneveld aan het team toegevoegd.

De reisavonturen van de familie Essers zijn te volgen via Facebook en Instagram onder ‘Family Everywhere’. Vanwege het coronavirus is er geen groots afscheid bij Tussen de Rivieren. Wie Eefke graag een berichtje wil sturen kan dat doen via het e-mailadres

afscheideefke@hotmail.com.