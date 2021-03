Almkerk wacht met smart op voorstel brede school

ALMKERK • Almkerk wordt ongeduldig als het gaat om een locatiekeuze voor de nieuwe brede school.

“Soms heb ik het gevoel dat het een gebed zonder einde aan het worden is”, zegt CDA-raadslid Tineke Zaal. Ze woont in Almkerk en krijgt veel vragen over de voortgang van de brede school. “Ik hoef de Albert Heijn maar in te lopen en ik word erop aangesproken”, vertelt ze.

Een jaar geleden besloot toenmalig wethouder Peter van der Ven om in Almkerk geen nieuwe tennisbaan aan te leggen, waardoor ook een nieuwe locatie voor de brede school gezocht moest worden.

De huidige locaties van basisschool d’Uylenborch en zalencentrum Het Verlaat zijn daarvoor in beeld en de inwoners van Almkerk kunnen niet wachten tot de knoop is doorgehakt.

De teleurstelling bij Zaal was dan ook groot toen ze zag dat het dossier ook in maart niet op de raadsagenda komt. Ze mailde daarover naar wethouder Shah Sheikkariem, de opvolger van Van der Ven.

Financieel geregeld

“Want maart was toch wel ergens beloofd. Maar volgens de wethouder zijn er nog zaken die financieel geregeld moeten worden.”

Waar het dan precies op blijft hangen, weet Zaal niet. “Ik ga er maar van uit dat de wethouder zijn best doet om met een nauwkeurig voorstel te komen, waar de raad straks mee in kan stemmen. De wethouder ziet dit dossier ook als heel urgent.”

Aan de andere kant stemt de gang van zaken haar somber en uitte ze haar onvrede op Facebook en Instagram.

Ontzettend jammer

“Het is ontzettend jammer dat het zo gaat, ook voor de scholen en voor de voortgang van andere projecten in het dorp. Daarom ben ik ook blij met de terechte vragen van de VVD over de uitvoering van de dorpsvisie in Almkerk. De brede school is daarin het eerste steentje dat moet gaan rollen. Het is een heel ingewikkeld dossier, maar er moet wel actie komen nu. Ik heb nog gedacht dat mijn zoontje straks op de nieuwe brede school naar de kleuterklas zou gaan, maar hij is inmiddels drie. Dat gaat dus niet meer gebeuren.”

Prioriteit

De dorpsraad in Almkerk vindt dat de brede school ‘prioriteit’ moet krijgen, zegt voorzitter Kees Noorloos.

“We wachten vol spanning op de besluitvorming van de gemeente, want het duurt lang. Ik ga ervan uit dat deze maand nog een voorstel komt. Elke week dat het langer duurt betekent uitstel van de opening van de brede school.”

Ook Noorloos wijst naar de dorpsvisie. “Als bekend is waar de brede school gaat komen, kunnen we gaan kijken naar andere projecten uit de dorpsvisie.”

Binnenkort

Een woordvoerder van wethouder Sheikkariem laat weten dat het voorstel voor een locatiekeuze voor de brede school ‘binnenkort’ verwacht wordt.