Progressief Altena maakt ‘opschoonommetje’ door Hank, Rijswijk en Dussen

REGIO • Verschillende leden van Progressief Altena trokken er zaterdag opuit tijdens de Landelijk Opschoondag, die vanwege corona omgedoopt was tot ‘opschoonommetje’.

Zo werden in Rijswijk negen zakken gevuld met zwerfafval en in Hank was de stapel zakken net zo groot.

In Dussen werden verschillende blikjes en stukken piepschuim van de grasmaaier gered.

“Gelukkig is voorkomen dat déze materialen worden opgegeten door dieren of op andere manieren schade kunnen toebrengen”, aldus Progressief Altena.

De datum van de volgende grote schoonmaakactie is ook al bekend. Op 18 september is het World Cleanup Day.