Ook Genderen heeft nu een wormenhotel

GENDEREN • Genderen heeft sinds vrijdagmiddag ook een wormenhotel.

Het hotel is geplaatst op de hoek van de Bulkstraat en de Van der Beekstraat.

Verschillende omwonenden waren op gepaste afstand aanwezig om dit feestelijke gebeuren bij te wonen.

De gemeente Altena bracht het wormenhotel met een kraan op de daarvoor bestemde plaats, die van te voren ook al was aangelegd door de gemeente. Namens de gemeente was Monique Groenevelt aanwezig. Zij is contactpersoon voor de Genderense dorpsraad.

Mark Thur, opgegroeid in Genderen, gaf uitleg namens Megrow BV uit Almkerk, de leverancier van de wormen voor het hotel.

Menukaart

Op het hotel wordt deze week een menukaart aangebracht. Op deze kaart staat aangegeven wat de wormen het liefste eten en wat ze niet zo lekker vinden. De omwonenden kunnen hun keuken en tuinafval in deze bak deponeren.

Na ongeveer acht weken hebben de wormen zo hard gewerkt dat er kleine korrels worden geproduceerd. Deze korrels dienen dan weer als meststof voor binnen en buitenplanten. Met een tiental korrels zo groot als een erwt krijgt je plant een flinke boost en zal hij prachtig bloeien.

Spontane medewerking

“We hopen op een spontane medewerking van de omwonenden, die al ingelicht zijn door middel van een flyer. We danken de gemeente en de wormenleverancier voor hun bijdrage. Het zal best lukken om dit mooie initiatief tot een succes te maken in Genderen”, zegt Cees van Mersbergen namens de dorpsraad.