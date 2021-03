Opnieuw demonstratie met fakkels in Woudrichem

WOUDRICHEM • In Woudrichem stond vrijdagavond op Het Rond opnieuw een groep mensen met fakkels.

Zo’n 30 mensen hadden zich verzameld om te protesteren tegen de coronamaatregelen.

Vertegenwoordiging van de gemeente Altena, die vrijdagmiddag lucht had gekregen van de demonstratie, was samen met politie ter plaatse.

De demonstranten hadden hun actie niet aangekondigd bij de gemeente, zegt een woordvoerder.

Demonstreren mag

“Daarom hebben we ze gevraagd om dat in de toekomst uiterlijk 48 uur van tevoren bij ons kenbaar te maken. Demonstreren mag binnen de huidige coronamaatregelen, maar daar hoort wel bij dat je het vooraf meldt en aanvraagt.”

De groep werd vrijdagavond ook gevraagd om zich aan de coronamaatregelen te houden en om niet door Woudrichem te gaan lopen en dus op Het Rond te blijven.

Daar werd zonder problemen gehoor aan gegeven, laat de woordvoerder van de gemeente verder weten.

Goed gesprek

“Het was een goed gesprek en de actie is verder netjes verlopen”, zegt ze. “Het was niet nodig om in te grijpen.” Rond 20:30 uur keerde iedereen weer huiswaarts.

De demonstratie met de fakkels zorgde voor hetzelfde beeld als pakweg anderhalve maand geleden. Van ongeregeldheden was in februari ook geen sprake en voor de avondklok was toen eveneens iedereen weer naar huis.