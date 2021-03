Dussense Romée Brouwer: ‘Een échte miss is van binnen en van buiten mooi’

DUSSEN • Op 6 juni 2021 is de finale van Mrs Netherlands Universe 2021 en Super Model Universe Nederland 2021. De 19-jarige Romée Brouwer uit Dussen is een van de kanshebbers voor die tweede titel.

Het avontuur van Romée begint als kapster Jo-enny Simonis haar wijst op de schoonheidsverkiezing. Als Miss Gay Holland is Jo-enny zelf bekend met schoonheidsverkiezingen en ze weet dan ook precies waar Romée op moet letten.

Miss-mama

Romée vertelt hierover: “Jo-enny is eigenlijk mijn miss-mamma. Ze heeft me geholpen bij het uitzoeken van de avondjurk die ik tijdens de finale zal dragen. Maar ze weet ook precies welke make-up het beste bij me past en geeft me daar advies over. En ze heeft natuurlijk mijn haar blond geverfd.”

Als haarmodel is Romée het wel gewend dat haar haren geregeld een ander kleurtje hebben. Toch zal ze de komende tijd als blondine door het leven gaan.

Blond

“Speciaal voor de verkiezing heb ik mijn haren blond geverfd. Eerst waren ze grijs, maar ze hebben een voorkeur voor natuurtinten. Samen met Jo-enny ben ik toen op zoek gegaan naar een passende blonde kleur. Deze kleur past echt mooi bij mijn gezicht.”

Wie denkt dat de schoonheidsverkiezing een ordinaire vleeskeuring is, heeft het mis. “Natuurlijk zijn het allemaal prachtige dames, maar ze kijken echt niet alleen naar uiterlijk. Het is ook hoe je je gedraagt, hoe je het leerproces doormaakt. Een echte miss is van binnen én van buiten mooi.”

Er wordt dus vooral ook geïnvesteerd in het karakter en het voorkomen van de 30 dames die een gooi doen naar de twee titels. Ze zijn overgebleven na een aantal voorrondes.

Goed voor je zelfvertrouwen

“Het is echt goed voor je zelfvertrouwen als je nu in de finale staat. Ik had dit niet verwacht en sta er nu toch. Dat is toch geweldig?”

Een tot twee keer in de maand reist Romée naar Den Haag voor een trainingsdag. Ze krijgt trainingen hoe ze moet lopen, hoe ze galant kan gaan zitten, maar ook welke foto’s ze het beste wel en niet op sociale media kan plaatsen.

Op hakken lopen

Wat echt iets is dat Romée in de afgelopen tijd geleerd heeft? “Op hakken lopen,” lacht ze. “Ik liep altijd op plateauzolen en moet straks op de finale wel een hele dag hakken aan. Daar moest ik dus echt wel even voor oefenen.”

De miss-verkiezing heeft ook een maatschappelijk doel. Zo probeert de organisatie van de verkiezing de finalisten te motiveren om kleding en spullen in te zamelen voor vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Ook Romée zet zich daar fanatiek voor in.

“Ik verzamel kleding en verzorgingsproducten voor het opvanghuis Sterk Huis. Mijn familie en vrienden hebben me al geholpen om veel kleding te verzamelen. Ik werk bovendien ook in de zorg en bij mijn team kan ik ook terecht voor het inzamelen. Maar natuurlijk kan ik altijd meer spullen gebruiken, dus als iemand dit nu leest en me wil helpen, dan mogen ze me zeker een berichtje sturen.”

Concurrentie

Van een stevige concurrentiestrijd tussen de dames onderling is zeker geen sprake. “We volgen de trainingsdagen door corona nu in kleine groepjes en daardoor leer je elkaar echt goed kennen. Je leert ook heel veel van elkaar en je krijgt er nieuwe vriendinnen bij. We zeggen het juist tegen elkaar als er iets op de tanden zit.”

Wil je weten hoe Romée het er op 6 juni vanaf brengt? Voor 20 euro koop je een ticket waarmee je met je hele huishouden via de livestream naar de verkiezing kunt kijken. Stuur Romée een berichtje op brouwerromee@gmail.com en ze stuurt je de link. Het mailadres kun je trouwens ook gebruiken als je kleding of verzorgingsproducten wilt doneren voor het goede doel.

Marianne van de Werken