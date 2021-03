Bingo voor Goezate gaat zaterdag niet door vanwege overlijden Cees Snoek

WERKENDAM • Vanwege het overlijden van Cees Snoek gaat de online bingo voor de aanleg van de zorgtuin van verzorgingshuis Goezate in Werkendam aanstaande zaterdag 20 maart niet door.

Snoek, die maandag op 85-jarige leeftijd overleed, was een ‘zeer gewaardeerd’ lid van de werkgroep achter het zorgtuinproject. Hij was ook bewoner van Goezate.

Daarnaast was hij erelid van voetbalvereniging Kozakken Boys. “Kozakken Boys is Cees veel dank verschuldigd voor al zijn werkzaamheden die hij voor onze vereniging heeft gedaan”, schrijft de club in een in memoriam op de site.