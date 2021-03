Ook in Altena VVD de grootste partij, grootste winst voor FvD

O.a. in De Jager in Giessen werden woensdag stemmen geteld.

ALTENA • De meeste kiezers in de gemeente Altena hebben bij de Tweede Kamerverkiezingen op de VVD gestemd.

De partij behaalde woensdag meer dan 21 procent van de stemmen binnen, 2,3 procent meer dan in 2017.

CDA tweede partij

Het CDA verliest in Altena weliswaar fors (4,8 procent), maar blijft met bijna 14 procent van de stemmen net als bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen de tweede partij.

SGP en PVV (beiden 12,4 procent) komen daarachter. ChristenUnie maakt de top vijf compleet met 9,3 procent, een lichte daling.

Net als landelijk is er in Altena winst voor D66. De partij van Sigrid Kaag haalde 1,8 procent stemmen meer dan in 2017 en heeft daarmee 7,1 procent van de kiezers achter zich.

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie boekte in Altena procentueel de grootste winst: 4,9 procent (totaal 6,4 procent).

Kiezers in Altena hebben ook bijgedragen aan het debuut van JA21 (2,3 procent), Volt (0,9 procent) en BoerBurgerBeweging (0,8 procent) in de Tweede Kamer.

Partij van de Arbeid, SP en GroenLinks wisten woensdag in Altena weinig potten te breken. De SP daalde met 2,7 procent naar 4,1 van de stemmen, de PvdA bleef gelijk (3,1 procent) en GroenLinks moest 1,5 procent inleveren en blijft steken op 1,8 procent.

Uitslag later dan verwacht

Altena kwam donderdag net voor de middag pas met de voorlopige uitslag van de verkiezingen. Volgens een woordvoerder is het stemmen en tellen goed gegaan, maar duurde de totstandkoming van de uitslag mede door het grote aantal deelnemende partijen langer dan verwacht.

“Om nauwkeurigheid te kunnen borgen is op een gegeven moment besloten de laatste administratieve zaken in de ochtend te hervatten”, aldus de woordvoerder donderdag.