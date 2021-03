Eigenaar Kwetters Veen neemt ook Adriaan Goede BV over

VEEN • Deze week is door beide bedrijven bekend gemaakt dat Adriaan Goede BV is overgenomen door Hardeman Egg Group, sinds juni 2020 ook eigenaar van Kwetters Eieren in Veen.

Met deze stap verstevigt Hardeman Egg Group haar positie in de eiermarkt en versterkt Adriaan Goede BV haar toekomstige marktpositie.

Het bedrijf Adriaan Goede BV kent een lange historie en behoort tot één van de oudste eiproducten bedrijven ter wereld. In de afgelopen 126 jaar heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een efficiënt en kwalitatief hoogstaand eiproducten bedrijf, met export naar meer dan 30 landen in de wereld.

Gedurende de afgelopen vier generaties is de wereld van eieren en eiproducten sterk veranderd. De vraag naar vele verschillende soorten eieren en eiproducten met hogere en betere functionaliteiten is sterk toegenomen.

Daarbij staat de herkomst van het product steeds hoger op de agenda en is integrale ketenbeheersing (van voer tot eindproduct) van steeds groter belang.

De afgelopen jaren is Adriaan Goede BV deze trend altijd blijven volgen. Het garanderen van herkomst en gezamenlijk met de klant ontwikkelen van onze functionele eiproducten heeft er toe geleid om gezamenlijk met Kwetters BV de markt verder te ontwikkelen. Dit betekent dat Adriaan Goede BV vanaf 1 januari ook tot de Hardeman Egg Group behoort.

Kwetters Veen

Hardeman Egg Group uit Kootwijkerbroek is sinds 1 juni 2020 eigenaar van Kwetters uit Veen. Kwetters levert scharreleieren, vrije-uitloop eieren, biologische eieren en kwarteleieren aan verschillende afnemers in Duitsland, Nederland en België. Tot haar klantenkring behoren grote supermarktorganisaties en industriële bedrijven.

Het bedrijf heeft pakstations in Veen, Ede en het Duitse Langenweddingen.Voor Hardeman Egg Group is Goede een welkome en waardevolle aanvulling van het productassortiment. De bedrijven zijn volledig complementair en zullen elkaar gaan versterken in de eiermarkt. Met deze stap laat het bedrijf zien dat het toekomst ziet in de West-Europese pluimveemarkt en daar graag in investeert.

Door het bundelen van onze krachten is de beschikbaarheid van de vele verschillende soorten eieren op basis van integrale ketenbeheersing een feit.