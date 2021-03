Alsnog 135 briefstemmen van kiezers in Altena ongeldig

ALTENA • Van de 3554 briefstemmen die kiezers in Altena tot en met dinsdag hebben uitgebracht, tellen er 135 niet mee.

3419 gaan wel de stembus in.

Dinsdagmorgen bleek dat bijna 8 procent van de stemmen die in Altena per post zijn uitgebracht ongeldig was verklaard.

Het ging daarbij om zo’n 210 stemmen op een totaal van 2726, die tot en met maandagmiddag waren binnengekomen.

Daarop paste minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de procedure voor het stemmen per post aan, zodat briefstemmen die niet helemaal volgens de regels zijn opgestuurd onder bepaalde voorwaarden toch mee kunnen tellen.