Ballegooyen Modes Dussen mag weer meer gasten ontvangen: ‘Een feestje’

De medewerkers van Ballegooyen Modes in Dussen ontvangt gasten weer met open armen.

DUSSEN • Maximaal twee gasten per verdieping en dat op 1500 m2. ‘Het was een hele rare regel’, vindt Joyce Vos van Ballegooyen Modes in Dussen.

Het was vorige week weer even schakelen voor Joyce Vos van Ballegooyen Modes. Net als veel andere winkels mocht ook de Dussense kledingzaak op afspraak weer klanten ontvangen en dat zorgde voor vrolijke gezichten, vertelt ze.

Veel bekende gezichten

“Het was heel leuk. Alle gasten die er de afgelopen week weer waren, gecombineerd met de kleuren van de nieuwe voorjaarscollectie, het was gewoon een feestje. Het waren veel bekende gezichten. We zijn dankbaar voor zo’n grote vaste klantenkring.”

Aan de andere kant was het ook weer een vreemde gewaarwording: vanwege de coronamaatregelen mochten maar twee klanten per verdieping in een winkel aanwezig zijn en dat terwijl Ballegooyen Modes een oppervlakte van 1500 vierkante meter heeft.

“Daarmee was de winkel eigenlijk nog steeds leeg. Het was een hele rare regel”, vindt Vos.

Aantal vierkante meters

Hoe anders is dat vanaf deze week. Voor winkeliers en ondernemers is sinds dinsdag het aantal vierkante meters weer leidend. “Dat maakt dat wij maximaal 50 gasten kunnen ontvangen”, legt Vos uit. “En dan nog hebben we meer dan genoeg ruimte, zodat iedereen veilig kan komen winkelen.”

Voor zo’n ‘vrijblijvend shopmoment’ - ook bij Ballegooyen Modes is niemand verplicht een aankoop te doen - kan via de website eenvoudig een afspraak gemaakt worden. Bezoekers kunnen ook kiezen voor hun favoriete mode-adviseuse en aangeven hoe lang ze willen komen shoppen.

Misverstand

“Het is een misverstand dat je maar tien minuten kan winkelen. Je kan hier zolang als je wil terecht.”

De afgelopen maanden was het stil op de winkelvloer, beschrijft Vos. Een klein team van personeelsleden maakte in die periode als mode-inspiratie voor thuis dan wel filmpjes voor Instagram en Facebook, verzond pakketjes en bezorgde tassen met kleding en accessoires, het voelde toch anders dan een volle winkel op zaterdag.

“We draaiden ongeveer tien procent van onze normale omzet. Het is dan ook fijn dat we weer verder open kunnen, het heeft veel te lang geduurd.”

Terras

Vos hoopt dat klanten na pasen weer zonder afspraak terecht kunnen en dat vervolgens, net als vorige zomer, het virus in zoverre onder controle is dat ook de horeca weer open mag.

“Want daar hangt onze business mee samen. Als straks de terrassen straks weer open zijn, willen mensen er ook graag weer leuk uitzien.”

