ALTENA • De gemeenteraad van Altena organiseert vanaf 12 april de cursus Politiek Actief in Altena.

Met deze cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden, bijvoorbeeld als lid van een politieke partij, in een adviesraad of als gemeenteraadslid.

De gratis cursus bestaat uit vijf online bijeenkomsten en wordt verzorgd door de raadsgriffie in samenwerking met Huis voor democratie en rechtstaat ProDemos.

De cursus is bedoeld voor inwoners uit Altena vanaf 18 jaar die erover nadenken politiek actief te worden, maar nog niet precies weten wat de mogelijkheden zijn. Er zijn inwoners die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. Ook daarvoor is de cursus geschikt. Welke actieve rol kunt u als inwoner spelen? Wat is aan de Rijksoverheid, wat aan de gemeente? Wanneer is het college aan zet en wat zijn de bevoegdheden van de gemeenteraad?

Vijf bijeenkomsten

Tijdens de cursus Politiek Actief komen dit soort vragen aan bod. De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Naast theoretische kennis, verbeteren de deelnemers ook hun vaardigheden, zoals debatteren. Theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten.

Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Mensen kunnen gratis aan de cursus deelnemen.

De cursusavonden (van 19:30 uur tot ca 21:30 uur) zijn gepland op 12 april, 19 april, 12 mei, 26 mei en 1 juni.

Aanmelden voor deze cursus kan door een mail te sturen naar: griffie@gemeentealtena.nl met daarin naam, leeftijd, contactgegevens en een korte motivatie om mee te doen aan de cursus. Er is plek voor twintig deelnemers.