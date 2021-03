Altena maakt werk van loodvrij vissen: ‘Ieder loodje is er een teveel’

REGIO • Hengelsportverenigingen maken werk van loodvrij sportvissen. Bij De Vrolijke Vissers in Hank begint bewustwording al bij de jeugd.

Bij het bestuur van hengelsportvereniging De Vrolijke Vissers in Hank staat loodvrij vissen nadrukkelijk op de kaart. Onder het motto ‘Jong geleerd is oud gedaan’ worden bij jeugdwedstrijden en -cursussen geen loodjes meer gebruikt, maar loodvrije alternatieven.

Bij de wedstrijdvissers ligt dat anders, vertelt voorzitter Henk van Balkom. Hij is ook voorzitter van Federatie de Alm en Biesbosch, de overkoepelende sportvisserijorganisatie in het Land van Heusden en Altena.

Grote voorraden

“Wedstrijdvissers hebben in het verleden grote voorraden lood ingekocht en willen dat eerst opmaken. Overigens kun je steeds vaker bij hengelsportzaken je lood in komen ruilen voor alternatieven.”

Het gebruik van bijvoorbeeld ijzer, steen en glas als alternatief voor het oude vertrouwde lood vergt voor de vissers enige aanpassing.

Bovendien zijn alternatieven nog altijd duurder dan lood, al is dat volgens Van Balkom te overzien. “Wedstrijdvissers geven soms 1000 euro aan een hengel uit, dan maakt die paar euro voor een loodvervanger ook niet uit.”

Positief

Hij is positief over het uitbannen van lood binnen de sportvisserij. “Uiteindelijk gaan alle vissers wel om, hoor. Die tien jaar gaan we wel redden.”

Daarmee doelt Van Balkom op de Green Deal Sportvisserij Loodvrij, die Sportvisserij Nederland in 2018 met vier ministeries, de Unie van Waterschappen, Natuurmonumenten en brancheorganisatie voor gezelschapsdieren Dibevo heeft afgesloten.

Het doel van deze Green Deal is het stoppen van het loodgebruik in de sportvisserij in 2027. Dit jaar moet het gebruik van lood al 30 procent minder geworden zijn. Lood is immers giftig en hoort niet thuis in de natuur.

Geen problemen mee

“Als dat uit onderzoek, al is het er bij wijze van spreken maar één, blijkt, dan zullen we ons moeten aanpassen”, zegt Van Balkom. “Ik heb daar geen problemen mee.”

Volgens Björn Schutz, directeur van Sportvisserij Zuidwest Nederland, gaat het om een gedragsverandering die de komende jaren bewerkstelligd moet worden.

Roken

“Net zoals het met roken gegaan is. Eerst was het stoer, maar tegenwoordig is het suf als je een sigaretje opsteekt. Dat idee willen we voor wat betreft het gebruik van lood ook tussen de oren van de vissers krijgen, maar daar hebben we wel tijd voor nodig. We willen vissers positief stimuleren. Als je hobby je lief is en je verantwoord wil vissen, dan is dit het proces. Ieder loodje is er een teveel. Eigenlijk kun je het gewoon niet meer maken om met lood te vissen.”

De gemeente Altena werkt momenteel aan een visie voor het oppervlaktewater binnen de gemeentegrenzen en voor wat de sportvisserij betreft volgt wethouder Matthijs van Oosten de Green Deal uit 2018.

“Uit een rondgang langs hengelsportverenigingen blijkt dat hier verschillend over gedacht wordt, maar iedereen weet wel dat lood niet goed is voor mens en dier. Vissers maken zich met name zorgen over goede vervangers van lood”, vertelt Van Oosten.

In de pas lopen

Hij vergelijkt de omslag met de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. “Dat was in het begin ook spannend. Het proces van bewustwording is beter dan het gebruik van lood van het ene op het andere moment te verbieden. Als we met elkaar het tempo van de Green Deal aanhouden, lopen we in de pas.”

De Vrolijke Vissers hebben ruim 900 leden, waarvan zo’n 40 jeugdleden. Door het kennismakingsproject Sjors Sportief staan alweer 40 nieuwe basisschoolleerlingen te trappelen om kennis te maken met de vissport, vertelt Van Balkom.

“Wij zijn ontzettend blij met dit dit initiatief, waarbij kinderen kennis maken met alle aspecten van het sportvissen, dus ook het gebruik van het juiste materiaal. Wij sportvissers zitten graag in de natuur, dus we hebben er belang bij dat hier geen schadelijke stoffen, zoals lood, in terecht komen.”

Schutz heeft er dan ook goede hoop op dat dit jaar 30 procent minder met lood gevist wordt. Dat zal dit najaar moeten blijken.