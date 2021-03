Hoppas Basecamp helpt Woudrichemse bijen met grote katapult

WOUDRICHEM • De nieuwe BSO Hoppas Basecamp heeft maandag in samenwerking met stadsimker Theo op sportterrein Het Bolwerk in Woudrichem met een grote katapult bloemzaadjes gelanceerd, zodat zijn bijen meer bloemen hebben om van te smullen.

Zo helpt Hoppas Basecamp de bijen, hommels en vlinders op een speelse manier en zetten ze Altena in bloei.

Hoppas Basecamp in Woudrichem is een nieuwe BSO voor basisschoolkinderen, waar ze dagelijks uitdagende buitenactiviteiten kunnen ondernemen.

Bijvoorbeeld een boomhut timmeren, een hovercraft maken van een bladblazer of het bos in voor een smokkelspel. Ouders die nieuwsgierig zijn naar Hoppas Basecamp kunnen meer te weten komen via info@hoppas.nl.