Altena telt meer dan 200 ongeldige briefstemmen

ALTENA • Bijna 8 procent van de stemmen die in Altena per post zijn uitgebracht is ongeldig verklaard.

Het gaat daarbij om zo’n 210 stemmen op een totaal van 2726.

Dat betekent dat meer dan 2500 briefstemmen wel geldig zijn verklaard. Het gaat om cijfers tot maandagmiddag 16:00 uur.

Inmiddels heeft minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat ze de procedure voor het stemmen per post gaat aanpassen, zodat briefstemmen die niet helemaal volgens de regels zijn opgestuurd onder bepaalde voorwaarden toch mee kunnen tellen.

Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Wachten op instructies

Een woordvoerder van de gemeente Altena laat weten dat de gemeente nog geen officieel bericht heeft gehad vanuit het Rijk. “We wachten verder op instructies.”

Woensdagmorgen vindt het eerste telmoment van de briefstemmen plaats. Dan wordt dus gekeken op welke partijen er gestemd is.

Ondertussen hebben in Altena maandag 1072 kiezers hun stem al uitgebracht op een van de vijf stembureaus die vanwege corona eerder geopend zijn.