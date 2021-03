Weer geen grote evenementen op Koningsdag

REGIO • Net als vorig jaar zal Koningsdag vanwege de coronapandemie slechts op bescheiden schaal kunnen worden gevierd. Vergunningen voor publieke evenementen worden niet afgegeven, zelfs niet als de maatregelen tegen die tijd zijn versoepeld. Dat hebben de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad maandag bekendgemaakt.

Tot en met 5 mei zijn alleen digitale evenementen mogelijk.

De burgemeesters willen de periode dat ze geen vergunningen gaan afgeven niet oprekken tot 1 juni of 1 juli, melden landelijke media. Bruls: “Dat is te ver in de tijd. Als de vaccinaties goed op stoom zijn, moet dat een rol gaan spelen in het afschalen van maatregelen, vinden wij. Dan moet de samenleving zich meer en meer openen.”