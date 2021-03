Livestream van orgelconcert met saxofoon vanuit Ontmoetingskerk Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Organist Niels de Klerk en saxofonist Bruno Alonso verzorgen zondag 21 maart een bijzonder concert vanuit de Ontmoetingskerk in Sleeuwijk.

Het concert is bij te wonen via een livestream. Het tweetal brengt o.a. werk van Johann Sebastian Bach en Georg Phillip Telemann ten gehore.

De orgelcommissie van de Ontmoetingskerk hoopt dat met dit ‘aansprekende programma’ afscheid genomen kan worden van de ‘muzikaal karige tijd die achter ons ligt’. “Dat we dit concert kort voor Pasen kunnen houden is niet toevallig, want hoe mooi dat we daarmee verbinding kunnen maken met opstanding en hoop.”

Het concert is vanaf om 19:30 te volgen via www.ontmoetingskerksleeuwijk.nl.