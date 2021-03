Stichting Kunst in Altena wil kunst zichtbaar maken

REGIO • Stichting Kunst in Altena ziet volgende week woensdag 24 maart officieel het levenslicht.

De nieuwe bestuursleden Ton Damen (voorzitter), Nel Boer (secretaris) en Dick van Herwijnen (penningmeester) zitten dan bij De Rivieren Notarissen in Dussen om de oprichtingsakte van Stichting Kunst in Altena te ondertekenen.

Het bestuur wordt ondersteund door zogenaamde werkgroepbestuursleden uit de organisaties , die voorheen de kunstroutes in Aalburg, Woudrichem en Werkendam organiseerden.

Het gaat hierbij om Anja de Koning, Elly Walraven, Adje van Herwijnen, Hans Werther, Ad Los, Jaap Hartman en Johan Roodnat. Voor de nieuwe stichting is stilzitten geen optie. Er wordt al druk gewerkt aan een nieuwe kunstroute, dit jaar in Almkerk, op zaterdag 18 en zondag 19 september.

Kunstroutes

In het verleden werden binnen de drie gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam kunstroutes georganiseerd. Kunstenaars en vrijwilligers zorgden dat er een- of tweejaarlijks volop te zien en te genieten was op het gebied van kunst en cultuur. De samenvoeging van de drie gemeenten in één gemeente Altena bracht echter verandering.

De laatste kunstroutes werden in 2019 georganiseerd en daarna werd het stil. Achter de schermen zochten de organisatoren van kunstroutes uit de drie voormalige gemeenten elkaar op.

De reden was het zoeken naar een samenwerking om toch de kunst en cultuur binnen de gemeente Altena te kunnen tonen en promoten. Met succes, want met een voorzichtige aftasting eind 2019, had begin 2020 een aantal enthousiaste organisatoren elkaar gevonden om gezamenlijk op weg te gaan.

Coronacrisis

Door de coronacrisis werd plannen opzetten en bespreken echter dusdanig beperkt, dat er weinig actie kon worden ondernomen.

Ondertussen werd wel gewerkt aan de oprichting van de Stichting Kunst in Altena, een stichting die zich gaat inzetten om de (beeldende) kunst zichtbaar te maken, onder andere middels kunstroutes en andere kunstzinnige en culturele evenementen.