Eerste kiezers melden zich bij stemlokaal De Dotter in Hank

HANK • De eerste kiezers hebben maandag in De Dotter in Hank al hun stem uitgebracht voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Officieel zijn de verkiezingen pas woensdag, maar vanwege het coronavirus krijgen mensen maandag en ook dinsdag extra gelegenheid om hun stem uit te brengen.

Vijf locaties

De Dotter in Hank is een van de vijf locaties in de gemeente Altena waar dat kan.

Kiezers kunnen deze dagen tussen 7:30 uur en 21:00 uur ook terecht in:

• Het Verlaat in Almkerk

• ‘t Rondeel in Woudrichem

• d’Alburcht in Wijk en Aalburg

• De wijklocatie van de gemeente (oude bibliotheek) in Werkendam

Woensdag kan in totaal op 32 stemlokalen verspreid over de gemeente gestemd worden.

Meer informatie: https://www.gemeentealtena.nl/verkiezingen/tweede-kamer.