Altena vraagt rijksbijdrage aan voor goede ventilatie op vijf scholen

ALTENA • Altena gaat in ieder geval voor vijf scholen een aanvraag indienen bij het Rijk voor een uitkering ter verbetering van de ventilatie in de gebouwen.

Voor de basisscholen Henri Dunant in Wijk en Aalburg, de Oranje Nassauschool in Veen, De Almgaard in Almkerk en ‘t Ravelijn in Woudrichem wordt een beroep gedaan op de zogenoemde Specifieke Uitkering Ventilatie In Scholen (SUVIS), net als voor het Altena College in Sleeuwijk.

Het gaat om een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren en het geld is vooral bedoeld voor de financiering van bouw- en installatiekosten.

Gemeenten krijgen maximaal 30 procent van de totale kosten per aanvraag vergoed. De belangrijkste eis voor een aanvraag is dat een schoolgebouw nu niet aan de in de regeling genoemde normen voor luchtkwaliteit voldoet.

Groot deel voldoet

“Binnen onze gemeente zijn er maar enkele scholen die aan de voorwaarden van de regeling voldoen. Op zich zijn we daar tevreden over, want het betekent dat het overgrote deel van de scholen wel een binnenklimaat heeft dat voldoet”, aldus het college in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft toegezegd 35 procent van de kosten voor goede ventilatie op de scholen voor haar rekening te nemen; het resterende bedrag, eveneens 35 procent, komt voor rekening van het schoolbestuur.

Altena heeft voorlopig een bedrag van 150.000 euro begroot.

“In de begroting van 2021 is geen rekening gehouden met deze kosten, omdat we tijdens het opstellen van de begroting nog niet over genoeg informatie beschikte om een inschatting van de kosten te kunnen maken”, aldus het college.

IHP

“Om de kosten dit jaar toch te kunnen dekken maken we gebruik van de middelen die we in het integraal huisvestingsplan (IHP) beschikbaar hebben. Mochten de kosten hoger uitvallen dan nu ingeschat, bijvoorbeeld doordat er zich toch nog extra scholen melden, dan zullen we de financiële gevolgen voor de meerjarenbegroting 2022-2025 in beeld brengen.”

Gemeenten kunnen nog tot en met 30 juni een aanvraag indienen.