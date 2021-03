Nieuwendijkse KNKF-directeur breekt samen met Code Oranje lans voor sportscholen

NIEUWENDIJK • Code Oranje wil dat alle sportvoorzieningen direct hun deuren weer mogen openen.

De politieke partij, die woensdag ook meedoet aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, wordt daarbij ondersteund door Nieuwendijker Ricardo Seffelaar.

Hij is directeur bij Creative Sports Group uit Woudrichem en bondsdirecteur bij de Koninklijke Nederlandse Krachtsport en Fitnessbond (KNKF).

Creative Sports Group helpt sportscholen en –verenigingen bij hun complete bedrijfsvoering. De KNKF bestaat in Nederland meer dan 100 jaar en heeft tussen de 7000 en 10.000 leden.

Gemeenteraadsverkiezingen Altena

De link tussen Seffelaar en Code Oranje is niet geheel ontoevallig, want de partij wil volgend jaar meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Altena, laat de Nieuwendijker desgevraagd weten.

Seffelaar heeft zich daarbij opgeworpen als kartrekker.

Gezond immuunsysteem

“Mentale en fysieke gezondheid, in combinatie met gezonde voeding is de basis voor een sterker en gezond immuunsysteem”, stellen Seffelaar en Code Oranje-lijsttrekker Richard de Mos over het opengooien van sportscholen.

“Toen de clubs nog open waren, was het aantal geregistreerde besmettingen laag. Van een brandhaard van coronabesmettingen is bij sportverenigingen nooit sprake geweest”, constateert het tweetal.

Subiet openen

Ze roepen het kabinet op om sportbedrijven ‘subiet’ te openen.

“Laat ze bijdragen aan de gezondheid van onze bevolking.”