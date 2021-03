Altena zet foutje met groene en grijze containers recht

ALTENA • De gemeente Altena biedt inwoners bij wie een verkeerde chipwissel van de groene en grijze container heeft plaatsgevonden haar welgemeende excuses aan.

“Wij betreuren ten zeerste deze gang van zaken”, aldus het college.

Beter uitlezen

Eind vorig jaar hebben 45.000 containers een nieuwe chip gekregen. Afvalinzamelaars kunnen deze chip beter uitlezen en op basis hiervan krijgen inwoners van de gemeente de rekening voor het laten ophalen van hun afval.

Bij 300 adressen in Altena is dat echter niet goed gegaan, ontdekte de huidige inzamelaar Afvalstoffendienst Den Bosch. Een aantal restafvalcontainers is gechipt als groencontainers en andersom.

De verschillende afvalstromen zijn daarbij niet door elkaar gekomen bij de ophaalrondes, maar het heeft wel administratieve gevolgen,

Ten onrechte een aanslag

Wanneer tijdens een GFT-inzamelronde de groene container bijvoorbeeld gechipt is als restafvalcontainer dan ontvangen inwoners ten onrechte een aanslag voor aanbieden van een restafvalcontainer.

Het omgekeerde kan ook voorkomen, een aangeboden restafvalcontainer staat geregistreerd als GFT-container, maar hierop volgt geen aanslag reinigingsrecht.

Brief

De inwoners op de adressen die het betreft, ontvangen deze week een brief. Het eventueel teveel in rekening gebrachte bedrag bij de factuur reinigingsrecht 2020 zal door SVHW worden teruggestort. Het eventueel te weinig in rekening gebrachte bedrag zal niet alsnog worden geïnd.

Voor zover Altena nu kunnen inschatten is het gemiddelde bedrag dat mogelijk teveel in rekening gebracht is 20 euro. De kosten van de verkeerde chipwissels blijft voor de gemeente Altena onder de 10.000 euro.