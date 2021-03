Bas de Peuter kan voorlopig verder met uitbreidingsplannen

Een overzichtstekening van de uitbreiding van The Dutch Nightcrawlers.

ALMKERK • Ondanks het gebrek aan maatschappelijk draagvlak, kan Bas de Peuter voorlopig verder met de uitbreidingsplannen van zijn wormenkwekerij The Dutch Nigthcrawlers in Almkerk.

Het college ziet op dit moment juridisch geen mogelijkheden om geen medewerking te verlenen aan het plan, schrijven B&W in een brief aan de gemeenteraad.

Informeren

“Gelet op het feit dat de bewoners u als raad hebben benaderd, leek het ons goed u op hoofdlijnen te informeren over de wijze hoe het proces met betrekking tot het uitbreidingsplan tot nu toe is verlopen”, zegt het college over de aanleiding voor het schrijven.

De Peuter mag zijn kwekerij aan de Provincialeweg Noord binnen het huidige bestemmingsplan onder een ‘aantal uit te werken planologische voorwaarden’ tot maximaal 1,5 hectare uitbreiden.

Als er niet aan die voorwaarden voldaan wordt of als er andere planologische bezwaren zijn, kan de uitbreiding planologisch alsnog niet doorgaan, aldus het college.

Maar zover is het nog niet, staat in de brief aan de raad te lezen. “Deze constatering kan echter pas achteraf worden gemaakt, nadat alle relevante omgevingsaspecten zijn onderzocht en verantwoord in een wijzigingsplan dan wel bestemmingsplan. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de initiatiefnemer.”

Voor nu is De Peuter in ieder geval gerechtigd om een ruimtelijk plan voor de bereiden.

“Mocht het tot een ruimtelijke procedure komen – daarmee dient het ruimtelijk plan te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving – dan zullen alle tijdens de procedure naar voren gebrachte planologische bezwaren uiteraard op hun merites worden beoordeeld”, aldus het college.

Bezwaar van omwonenden

26 huishoudens aan de Provincialeweg Noord hebben bezwaar tegen de uitbreidingsplannen van The Dutch Nightcrawlers.

In een brief aan de gemeenteraadsleden schrijven zij dat de werkzaamheden van de kwekerij strijdig zijn met het bestemmingsplan. Ook vrezen ze voor meer overlast.

“Het college houdt vast aan de ingeslagen weg tot uitbreiding en negeert/gedoogt de huidige situatie”, schrijven de omwonenden.

“Zelfs nu blijkt dat het merendeel van de werkzaamheden van de wormenkwekerij, nl. het verwerken en verpakken van aangeleverde wormen ons inziens strijdig is met de huidige bestemming, geeft het college niet thuis. Enerzijds worden er enorme bedragen gestoken in het tegengaan van (sluip)verkeer aan de dijk, anderzijds staan we de groei van kleinschalige bedrijven tot grote industriële ondernemingen toe.”

Gesprek met wethouder

Inmiddels zijn de omwonenden uitgenodigd om met wethouder Shah Sheikkariem over het uitbreidingsplan in gesprek te gaan en hierover met elkaar van gedachten over te wisselen.