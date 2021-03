Verschoorschool Sleeuwijk knalt de lucht in

SLEEUWIJK • Het Gilde Vakcollege Techniek had een spetterend en coronaproof voorstel om de leerlingen van de Verschoorschool in Sleeuwijk bekender en enthousiaster te maken voor een technische toekomst.

Een docent kwam dinsdag naar Sleeuwijk om een gastles te geven. De leerlingen hebben geleerd hoe belangrijk technische beroepen zijn.

Waterraket

Nadat de leerlingen eerst in de klas tot bijzondere ontdekkingen kwamen, leerden over moleculen en druk, mochten ze daarna buiten een heuse waterraket maken.

Met alleen maar een petfles, papier, tape, water en lucht. Welke raket zou het hoogst afgeschoten worden? Dat moest natuurlijk uitgeprobeerd worden. Eerst was het best een beetje spannend, maar uiteindelijk schoten die flessen hoog de lucht in.