Zorgtuin Goezate: ‘Een écht Werkendams project’

WERKENDAM • De werkgroep achter de nieuwe zorgtuin voor Goezate stoomt door. Inmiddels is al 140.000 euro opgehaald.

Met de eerste paal van de vissteiger werd vorige week een start gemaakt met de aanleg van een eigen tuin voor de bewoners van zorgcentrum Goezate in Werkendam.

Het gaat om de eerste fase van het grootschalige project. De steiger is naar verwachting over twee maanden klaar en voor de zomer moet ook de dementievriendelijke zorgtuin afgerond zijn. Het sluitstuk is de tuin aan de voorkant van het zorgcentrum, vertelt Arie Potters, lid van de werkgroep die het ambitieuze project voortvarend uit de grond heeft gestampt.

Frisse neus belangrijk

“Een jaar geleden kwam Hendri Visser, vrijwilliger bij Goezate, samen met zorgmanager Karin Schellekens tot de ontdekking dat de bewoners helemaal geen eigen tuin hebben. En zeker in deze coronatijd is het belangrijk dat ze een frisse neus kunnen halen, met name ook de mensen met dementie.”

John Heijstek en Ottoline van den Heuvel werden toegevoegd aan de werkgroep en al snel kwam er een mooi ontwerp voor de buitenruimte van Goezate, waar tegelijkertijd toch ook een fors prijskaartje aan hing. “Het project is begroot op 250.000 euro”, legt Potters uit.

Alles uit de kast

Niet dat dat het afgelopen jaar een probleem is gebleken. De werkgroep heeft alles uit de kast getrokken om heel Werkendam enthousiast te maken voor het project.

Alleen al met een symbolische kavelverkoop werd bij het bedrijfsleven 140.000 euro opgehaald. Daarnaast zegden veel bedrijven arbeid en materialen toe. “Ondernemers trokken elkaar daarin mee, in de positieve zin van het woord”, zegt Potters lachend. “Kocht de een drie kavels, kon de ander natuurlijk niet achterblijven.”

Ook Omroep Max draagt zijn steentje bij: omroepbaas Jan Slagter kwam eerder dit jaar persoonlijk in Werkendam vertellen dat de omroep de kosten van de looppaden voor zijn rekening neemt.

De online bingo vorige maand was zo succesvol dat voor zaterdag 20 maart een tweede sessie gepland staat en als de coronamaatregelen straks weer wat soepeler zijn komt er een sponsorloop voor de jeugd om zo ook de inwoners van Werkendam betrokken te krijgen bij het project.

Bloem voor Goezate

De nieuwste loot aan de stam van alle acties om geld in te zamelen is ‘Een bloem voor Goezate’. Mensen kunnen via onderstaande website symbolisch vanaf 5 euro één of meerdere bloemen kopen, die dan op een later moment daadwerkelijk in de tuin geplant worden.

Potters verwacht dat de werkgroep met alle acties en steun binnen een week of zes de begroting sluitend kan maken.

Het succes van de actie is volgens hem drieledig.

“Allereerst is er het enthousiasme vanuit de werkgroep, de leden weten het project goed te verkopen. Daarnaast heeft Goezate een hoge gunfactor. Iedereen in Werkendam kent wel iemand die er woont of gewoond heeft en de ouderen hebben het al zo zwaar door corona. Bovendien gaat het om een écht Werkendams project. De mensen hier hebben wat over voor de samenleving.”

bloemenvoorgoezate.nl