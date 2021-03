VVD stelt uitvoering Almkerkse dorpsvisie aan de kaak

ALMKERK • De VVD vraagt zich af waarom het college nog geen werk gemaakt heeft van de dorpsvisie voor Almkerk.

Gestart als pilot in de voormalige gemeente Woudrichem, is het document inmiddels al twee jaar klaar. Tijdens een werkbezoek zijn het college en de raad hier nog op gewezen, maar een jaar verder is niets veranderd, constateren VVD’ers Pim Bouman en Jan Kolff.

Op een plank gelegd

“De dorpsvisie is ergens in het gemeentehuis op een plank gelegd. Wij weten niet waarom de dorpsvisie niet wordt uitgevoerd, maar ook de dorpsraad kent de reden hiervoor niet. Dit is zeer vervelend voor de dorpsraad, die hier veel tijd en energie heeft besteed aan het opstellen van een professionele visie voor hun dorp”, aldus de twee raadsleden, die vragen hebben gesteld aan B&W.

Ze denken dat de uitvoering van de visie in betere handen is bij één projectwethouder, dan bij drie verschillende wethouders, zoals nu het geval is.