Proef met extra locatie voor tuinafval in Almkerk

ALMKERK • Inwoners van Altena kunnen vanaf zaterdag 13 maart hun tuinafval ook brengen bij groenverwerker Verschoor aan de Midgraaf in Almkerk.

Naast de milieustations in Giessen en Werkendam komt hiermee een extra inzamelpunt voor groen centraal in de gemeente.

Proef

De extra locatie voor tuinafval is een proef van een half jaar. Als het goed bevalt, wordt de locatie definitief, zegt de gemeente. Inwoners konden al gratis hun tuinafval brengen op de milieustations in Giessen en Werkendam.

Omdat inwoners hun groen nu ook rechtstreeks naar Verschoor kunnen brengen, wordt compost gemaakt op dezelfde plek waar het groen wordt ingezameld.

Zaterdagmorgen

Tuinafval brengen bij Verschoor kan iedere zaterdag tussen 8:30 uur en 12:30 uur. Ingang is aan de Midgraaf. Medewerkers van Verschoor zijn aanwezig om te helpen. Daarnaast kan uiteraard ook nog groenafval gebracht worden bij het milieustation in Werkendam en Giessen.

“Ik ben erg blij met dit experiment in samenwerking met Verschoor”, zegt wethouder Roland van Vugt.

“Naast een extra, centrale locatie voor inwoners om hun groenafval te brengen, kan het gebrachte groen op dezelfde plek verwerkt worden tot compost. Over een half jaar kijken we of het goed loopt en of we zaken aan moeten passen.”