Bach-concert voor iedereen te zien op Altena TV

REGIO • Het openpodiumconcert van Stichting Oude Kerk Aalburg is volgende week te zien op Altena TV.

Op 21 maart is de verjaardag van J.S. Bach. Stichting Oude kerk Aalburg organiseert dan jaarlijks een openpodiumconcert. Door corona kan dat dit jaar opnieuw niet doorgaan.

Opnames

Op 12 en 13 maart worden in de oude kerk opnames gemaakt, waar zeventien muziekliefhebbers een stuk van J.S. Bach spelen. Er wordt gezongen en gespeeld op o.a. orgel, gitaar, dwarsfluit, blokfluit, hobo, fagot, accordeon en spinet. Dit levert verassende muzikale combinaties op.

De jongste muzikant is nog een tiener, de oudste 60-plus. Er wordt gespeeld en gezongen door amateur en professionele muzikanten. Bijna alle muzikanten en de technici komt uit Altena of hebben daar hun roots.

Zonder publiek

Vanwege de coronamaatregelen moeten de opnames allemaal apart gemaakt worden zonder publiek.

Altena TV is bereid om de opnames uit te zenden. In de week van 15 tot 19 maart korte delen uit de opnames, met als sluitstuk een volledig concert op zaterdag 20 maart. Zo is het concert voor iedereen in Altena te volgen.