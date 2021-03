Ook Fair van Ver Woudrichem weer geopend

WOUDRICHEM • Ook bij wereldwinkel Fair van Ver in Woudrichem kunnen bezoekers sinds vorige week weer terecht.

In het najaar heeft de wereldwinkel in Woudrichem een nieuwe ‘look’ ondergaan en ook een nieuwe naam gekregen: Fair van Ver. De altijd enthousiasten vrijwilligers van de winkel hebben er veel aan gedaan om de winkel meer van deze tijd te krijgen. Een cadeauwinkel met mooie, moderne én eerlijke producten vanuit de hele wereld.

De naam wereldwinkel is losgelaten, maar het idealisme is hetzelfde gebleven. Deze metamorfose is door de lockdown behoorlijk in het water gevallen. Ook Fair van Ver heeft de deuren moeten sluiten, maar sinds woensdag is het weer mogelijk om bij de winkel te gast te zijn. Volgens de landelijke richtlijnen kan men op afspraak langskomen met maximaal 2 personen per keer.

Twintig minuten

“Omdat wij zoveel mooie nieuwe producten hebben, is er een tijdslot van twintig minuten ingesteld”, laat de winkel weten.

”Op deze manier heeft de klant tijd om op zijn gemak rond te neuzen. Natuurlijk is men niet verplicht om iets te kopen. Daarnaast is het mogelijk om een bestelling te plaatsen en deze op te halen bij de winkel. Ook hier volgen we de richtlijnen en zal het product en de betaling buiten aan de deur plaats vinden.”

Reserveren tijdslot of ophalen bestelling kan door te bellen naar 06-27050575 of via Facebook: www.facebook.com/FairvanverWoudrichem.

Winkelen op afspraak en afhalen bestellingen is mogelijk op vrijdag van 13:00 uur tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 uur tot 17:00 uur. In overleg zijn andere dagen en tijden mogelijk.

www.woudrichem.wereldwinkels.nl