Collega-pedicures uit Hank en Breda lopen halve marathon voor Diabetes Fonds

HANK/BREDA • Collega-pedicures Anique van der Pluijm en Anneloes Geerts lopen zondag 14 maart een halve marathon om geld in te zamelen voor het Diabetes Fonds.

Het tweetal loopt van Pedicure Studio Anneloes in Breda naar Hank, waar Esthétique Anique gevestigd is. De route voert van Breda richting Teteringen, waar familie van Anneloes woont, naar Oosterhout en via de polder richting Raamsdonksveer en uiteindelijk naar Hank.

“Als je het zo zegt klinkt het heel kort”, zegt Anneloes lachend.

Singelloop

Net als Anique loopt ze al een aantal jaar zo’n twee keer per week afstanden van tien kilometer. Ook doen ze samen mee aan wedstrijden, zoals bijvoorbeeld de Singelloop in Breda. “En daarbij zeiden we al tegen elkaar: ‘Ooit gaan we die halve marathon lopen’,”, vertelt Anique.

Beide hebben in hun werk veel te maken met diabetespatiënten en zo is het idee ontstaan om aan hun eigen sportieve uitdaging een goed doel te koppelen: het Diabetes Fonds.

Hun voeten zijn onze zorg

“Vanwege het coronavirus behoren mensen met diabetes tot de risicogroep en hun voeten zijn onze zorg in onze praktijk. Diabetespatiënten hebben bijvoorbeeld minder gevoel in hun voeten en wondjes genezen door deze ziekte minder snel.”

Mensen die zich bij Pedicure Studio Anneloes en bij Esthétique Anique laten behandelen zijn dan ook enthousiast over de actie, net als over het feit dat de coronamaatregelen voor contactberoepen sinds vorige week weer wat versoepeld zijn.

“Je kunt mensen niet gelukkiger maken dan met dat ze weer uit de voeten kunnen. Letterlijk, in dit geval.”

Inmiddels hebben de hardlopers al 950 euro opgehaald voor het Diabetes Fonds. “Dat is meer dan verwacht”, zegt Anique. “Ik moest bij het Diabetes Fonds aangeven wat voor bedrag we verwachten en ik dacht met 300 euro al ambitieus te zijn. Maar nu leggen we de lat telkens een stukje hoger.”

Doneren

Doneren kan via onderstaande link.

Anneloes en Anique trekken zondag 14 maart de hardloopschoenen aan voor hun halve marathon ‘Van Praktijk tot Praktijk’, zoals ze de actie gedoopt hebben. Gaan ze die 21,1 kilometer eigenlijk wel redden?

“De vijftien kilometer gaat sowieso wel lukken”, denkt Anneloes. “Daarna is het toch ook een stukje mentaal. Hopelijk staan er her en der wat mensen om ons aan te moedigen. We zetten ons beste beentje voor.”

Goed ontbijt

Anique vult aan: “Ik volg een schema en heb advies gevraagd aan mensen die eerder een halve marathon hebben gelopen. We letten ook op onze voeding en we starten waarschijnlijk in de ochtend, na een goed ontbijt met veel koolhydraten.”

Zondagmiddag finishen ze in Hank, waar meteen duidelijk zal worden hoeveel geld Van Praktijk tot Praktijk voor het goede doel heeft opgeleverd. Misschien volgt volgend jaar een tweede editie. “Dit smaakt naar meer. Het is een leuke toevoeging aan het werk dat we doen.”

www.diabeatit.nl/team/vptp